NBA, nuovo membro nel coaching staff dei Phoenix Suns

I Phoenix Suns e Monty Williams accolgono un nuovo profilo nel loro staff. Si tratta di Patrick Mutombo, come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN. Mutombo è noto ai più per le diverse esperienze da giocatore in Italia, come Messina e Udine, ma ha alle spalle anche tanti anni da assistant coach in NBA.

Raptors 905 G League head coach Patrick Mutombo is joining the Phoenix Suns as an assistant coach, sources tell ESPN. Mutombo had previously served as an assistant with Toronto and Denver. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 14, 2022

La carriera di Mutombo

Patrick Mutombo diventerà un nuovo assistant coach dei Phoenix Suns. Per farlo lascia il posto da capo allenatore ai Raptors 905, team militante nella NBA G League che allena dal 2020. Di esperienza ne ha da vendere, la quale potrà sicuramente tornare utile anche a una franchigia di prima fascia come i Suns.

Mutombo ha lavorato innanzitutto per i Denver Nuggets. Nella capitale del Colorado è arrivato con un ruolo di coordinatore, ma nel 2012 è stato promosso ad assistant coach. Il 2015 è l’anno in cui ha salutato i Nuggets per lanciarsi in un’avventura in G League con gli Austin Spurs. Infine, tra il 2016 e il 2020 stringe un sodalizio con i Toronto Raptors, diventando anche campione NBA nel 2019. Ora un altro capitolo nella lega, con i Suns.

