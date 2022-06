Record punti Playoff NBA, partite con 30 o più punti segnati: classifica

Segnare tanti punti ai Playoff non sempre significa essere decisivi per i successi della propria squadra. Ciò premesso, chi detiene il record Playoff NBA per numero di partite con almeno 30 punti a referto? Scopriamo i nomi in classifica.

Record punti Playoff NBA, partite con almeno 30 punti segnati: classifica all-time

Il record di partite Playoff NBA con almeno 30 punti segnati appartiene a LeBron James, già recordman di presenze nonché miglior marcatore nella storia della postseason. Nei 15 anni postseason, tra Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers, il numero 23 gialloviola ha accumulato 118 partite da 30 o più punti ai Playoff NBA. Vediamo chi lo segue in graduatoria.

Classifica aggiornata il 15 giugno 2022 [Fonte StatMuse]. In grassetto i giocatori ancora in attività.

CLASSIFICA NOME GIOCATORE RECORD ‘TRENTELLI’ PLAYOFF NBA 1. LeBron James 118 2. Michael Jordan 109 3. Kobe Bryant 88 4. Kareem Abdul Jabbar 75 5. Jerry West 74 6. Kevin Durant 71 7. Elgin Baylor 60 8. Shaquille O’Neal 55 9. Karl Malone 54 10. Hakeem Olajuwon 53 11. Stephen Curry 50 12. Dirk Nowitzki 46 13. James Harden 45 14. Larry Bird 43 15. Wilt Chamberlain 42 16. Allen Iverson 36 Tim Duncan 36 18. Dwyane Wade 34 19. Kawhi Leonard 33 Bob Pettit 33 21. Giannis Antetokounmpo 32 22. John Havlicek 30 23. Reggie Miller 29 24. Charles Barkley 28 25. Russell Westbrook 27

