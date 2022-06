NBA, coach Taylor Jenkins prolunga il contratto con i Memphis Grizzlies

Nelle ultime ore i Memphis Grizzlies hanno annunciato l’accordo raggiunto per l’estensione contrattuale di coach Taylor Jenkins. Nel triennio alla guida della franchigia – culminato nell’ultima stagione con il secondo miglior record NBA e il secondo turno Playoff 2022 – Jenkins ha dato una nuova dimensione di vertice alla squadra del Tennessee.

Grizzlies, piena fiducia a coach

Le parole di Zach Kleiman, Executive of The Year NBA per il 2021-2022, nel comunicato stampa diffuso dai Grizzlies:

“Taylor ha fatto un eccellente lavoro alla guida della nostra squadra è questo prolungamento di contratto è davvero meritato. La crescita anno su anno sotto la gestione di Taylor parla da sola, ma il suo approccio altruista e competitivo allo stesso tempo è stato una forza motrice per porre le basi di una [nuova] cultura sostenibile [a lungo termine]. Siamo fermamente convinti che Taylor ci guiderà al primo titolo di Memphis.”

