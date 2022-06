Mercato NBA, i Chicago Bulls puntano a rifirmare Zach LaVine

Non solo le NBA Finals in questo eccitante periodo per il basket americano. Mentre Golden State Warriors e Boston Celtics si giocano l’anello in un’avvincente serie al meglio delle 7 (3-2 per i ragazzi di Steve Kerr al momento della pubblicazione), le altre 28 franchigie sono già concentrate sulla prossima free agency e la finestra di mercato. Una di queste sono i Chicago Bulls, che sperano di poter tenere a roster la loro stella Zach LaVine.

Il due volte All-Star è forse il free agent più interessante della futura classe di svincolati e le sue prestazioni farebbero davvero comodo a qualsiasi squadra in cerca di uno scorer dal talento micidiale (24.4 punti, 4.5 rimbalzi e 4.6 assist a partita per lui in stagione). Un talento da cui i Bulls difficilmente vorranno separarsi. Secondo i reporter americani infatti, il front office dell’Illinois sarebbe già pronto con un’offerta per convincere l’ex T’Wolves a rimanere alla corte di coach Billy Donovan.

Zach LaVine is expected to re-sign with the Chicago Bulls, per @JakeLFischer pic.twitter.com/XeUW6KWtaN — NBACentral (@TheNBACentral) June 14, 2022

Chicago Bulls – Zach LaVine: sarà ancora amore?

Dopo una stagione ben al di sopra delle aspettative terminata al primo turno del Playoff (1-4 vs i Milwaukee Bucks) i Chicago Bulls puntano ora a diventare uno dei Juggernaut delle Eastern Conference. Gli acquisti la scorsa estate di DeMar DeRozan, Alex Caruso e Lonzo Ball ne sono certa testimonianza. Diventa quindi essenziale mantenere a roster un giocatore come Zach LaVine, con la prospettiva di arricchire il resto della rosa con qualche interessante mossa di mercato.

