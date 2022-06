NBA, gli Charlotte Hornets giocheranno allo Spectrum Center fino al 2045

Abbiamo già avuto modo di approfondire il rapporto tra business NBA e impiantistica. Proprio su questo fronte si registra ora un’importante novità: gli Charlotte Hornets hanno infatti comunicato il rinnovo dell’accordo di concessione dello Spectrum Center, che resterà casa della squadra fino al 2045.

Di seguito il comunicato apparso sul sito della franchigia:

“Hornets Sports & Entertainment apprezza la partnership pubblico privato condivisa con la città di Charlotte, che include l’accordo di gestione dello Spectrum Center, struttura di proprietà cittadina. Ringraziamo il nostro sindaco […] e tutto il City Council per aver riconosciuto l’impatto dello Spectrum Center sulla nostra regione a livello economico e comunitario. Non vediamo l’ora di proseguire nel ruolo di guardiani dello Spectrum Center per farne la destinazione primaria di eventi sportivi e intrattenimento nel Carolina. Siamo entusiasti del prolungamento dell’accordo che conferma lo Spectrum Center come casa degli Charlotte Hornets per altri 15 anni, fino al 2045 [precedente scadenza 2030 ndr].”