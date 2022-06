Jayson Tatum non si fa travolgere da atmosfera NBA Finals: “Pensiamo solo a vincere la prossima partita”

Per un gruppo debuttante in toto alle NBA Finals come quello attuale dei Boston Celtics ogni partita è esperienza preziosa in ottica presente e futura. Il 2-2 nella serie tiene i Celtics in piena corsa ma per vincere ci sarà bisogno di un nuovo colpo in trasferta.

Jayson Tatum sta vivendo appieno il suo debutto alle NBA Finals

Alla vigilia di Gara 5 Jayson Tatum ha tracciato un bilancio, ancorché parziale, del primo viaggio alle Finali in carriera:

“A essere onesto non so se ho imparato qualcosa di nuovo. Di certo siamo alle Finals e so cosa c’è in palio, ma farne parte rende più difficile elaborare il tutto. È diverso rispetto al guardarle in tv, con la copertura mediatica e simili. Dal mio punto di vista abbiamo una partita domani [stanotte ndr], allenamento e sessione di tiro pre-gara Dobbiamo restare presenti, sul pezzo, senza preoccuparci di ciò che ruota attorno alle Finals. Proviamo solo a vincere la prossima partita. Cosa ricorderò? Direi forse il primo Media Day, la prima partita, soprattutto il primo allenamento aperto [ai media].”

