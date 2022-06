NBA, James Wiseman vicino al rientro. Obiettivo Summer League?

Secondo Shams Charania di The Athletic, il giovane centro dei Golden State Warrior James Wiseman sarebbe ormai prossimo al rientro in campo. Il cinque, bloccato in infermeria da più di un anno per un problema al ginocchio destro, si sta avvicinando al rientro, avendo avuto il permesso dallo staff medico per le attività a pieno contatto. La franchigia californiana e il giocatore avrebbero messo nel mirino il rientro per la Summer League.

There's "optimism" that James Wiseman could return in the Summer League after receiving plasma injection treatment, per @ShamsCharania pic.twitter.com/j8D2XVekvD — Bleacher Report (@BleacherReport) June 13, 2022

James Wiseman, tra due settimane si saprà del suo futuro

Nonostante l’ottimismo nel rivedere il giovane James Wiseman in campo, il front office si mantiene cauto. La decisione finale riguardo a un suo possibile rientro a luglio sarà infatti presa solamente da qui a due settimane, il tempo di effettuare le ultime valutazioni sulla convalescenza del giocatore.

Wiseman, 11.5 punti e 4.8 rimbalzi nella stagione 2020/21, è un prospetto a cui Golden State ha puntato con forza nonostante le offerte di trade ricevute in questi ultimi due anni. La volontà di mantenere a roster lui e altri giovani come Moses Moody e Jonathan Kuminga fanno ben capire la direzione che la franchigia vuole prendere: cercare competere per il titolo senza dimenticarsi sull’inevitabile post Curry, Thompson e Green.

