NBA, i Lakers interessati a Collin Sexton?

Quella che si avvicina si prospetta un’off season importantissima per i Los Angeles Lakers. Gli ultimi rumors di mercato vedono infatti la franchigia losangelina fortemente interessata alle prestazioni di Collin Sexton, giovane guardia in forza ai Cleveland Cavaliers. Queste le parole da Hoops Wire:

“Secondo un recente report, i Lakers starebbero puntando a Colin Sexton. Tuttavia ci sono diverse cose da considerare. Darius Garland e Collin Sexton condividono lo stesso agente e Garland è ormai diventato il volto della franchigia. I Cavs hanno concluso una trade per Caris LeVert, che gioca nella stessa posizione di Sexton. E lo stesso Sexton interesserebbe a molti, tra cui lo stesso LeBron James”

Collin Sexton ai Lakers: si o no?

Sexton, 23 anni, arriva da un grave infortunio al menisco del ginocchio sinistro a causa del quale ha dovuto interrompere una stagione da 24.3 punti a partita. Nonostante questo, i Lakers sarebbero vogliosi di portarlo in gialloviola. Il problema si pone però a parti invertite.

Report: The Lakers have interest in Collin Sexton, via @AmicoHoops. pic.twitter.com/yw99Dl7bSc — Hoop Central (@TheHoopCentral) June 9, 2022

Data la difficile situazione contrattuale in casa LAL, per poter firmare il free agent Rob Pelinka sarebbe costretto a inserire il generoso contratto di Russell Westbrook in una sign’n’trade. Difficile però pensare che un team giovane e promettente come quello di Cleveland stravolga il suo credo per accogliere un giocatore polarizzante come Westbrook.

Vedremo nei prossimi mesi che direzione prenderà la carriera di Colin Sexton.

