NBA, Draymond Green: “Il mio podcast non interferisce affatto con le Finals”

Dopo le insinuazioni riguardo il suo podcast e le pessime prestazioni in queste NBA Finals, Draymond Green ha voluto chiarire una volta per tutte il suo difficile momento.

Le provocazioni riguardo al The Draymond Green Show dipingevano l’ala dei Golden State Warriors impegnato troppo nello studio di registrazione piuttosto che in palestra ad allenarsi. Inoltre alcuni reporter hanno dichiarato che i suoi podcast potessero in qualche modo aiutare le squadre avversarie in situazioni di gioco. Provocazioni immotivate o c’è del vero?

Draymond Green difende il suo podcast

Dopo la cocente sconfitta in Gara 3, il giocatore degli Warriors ha voluto chiarire ogni dubbio sui rumors sul suo show:

“Non dico nulla di diverso nel podcast rispetto a qui in conferenza stampa. Perciò esattamente, quali sarebbero i dettagli rivelati di cui tutti parlate? Ho solo menzionato che avremmo cercato di contestare i loro tiri. Questo per voi sono dettagli? Avete fatto tutto voi, ma apprezzo la menzione al podcast, mi avete fatto pubblicità”

Un Draymond Green decisamente fumante, il quale dovrà presto dimenticarsi di queste polemiche e tornare concentrato sulla Finals. Gara 4 si gioca questa notte alle ora 3,00 italiane.

