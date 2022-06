La conferenza stampa di Pat Riley di fine stagione è uno dei momenti più attesi dalle parti di South Beach. Lo è a maggior ragione ora, dopo una cavalcata Playoff che sembrava poter riportare gli Heat alle Finals per la seconda volta negli ultimi tre anni. Nel corso del suo intervento, il presidente della franchigia di Miami ha parlato della stagione e del futuro.

Parte subito forte il presidente degli Heat che, alla domanda se fosse giunto il momento di andare in pensione, risponde:

La stagione dei Miami Heat è stata una grande cavalcata, interrottasi alle finali di Conference contro i Boston Celtics. Molti hanno chiesto a Pat Riley un commento sulla stagione appena conclusasi:

Secondo molti ai Miami Heat è mancato un altro top player da affiancare a Jimmy Butler. Pat Riley non esclude la possibilità di provare a prendere un’altra superstar, ma deve rispettare determinate condizioni:

La squadra è molto giovane e, per centrare i risultati sperati, c’è ancora bisogno di tempo. I Miami Heat sono sulla buona strada, come afferma Pat Riley nel corso della conferenza stampa:

