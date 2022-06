Playoff NBA, Draymond Green: “Per vincere dobbiamo limitare le nostre palle perse”

Manca veramente poco all’appuntamento con le prossime NBA Finals. Infatti nella notte fra giovedì e venerdì si sfideranno i Golden State Warriors e i Boston Celtics per Gara 1 al TD Garden. La sfida tra le due franchigie si preannuncia molto equilibrata.

Da un lato vi sono gli Warriors, giunti alla loro sesta finale NBA nelle ultime otto stagioni. Un ritorno al vertice forse inaspettato alla vigilia della stagione, ma più che mai meritato. Dall’altre parte vi sono i Celtics, i quali da dopo la pausa dell’All-Star Game si sono rivelati essere la migliore squadra dell’intera NBA grazie alla loro intensità difensiva.

A pochi giorni dalla palla a due, Draymond Green, leader vocale di Golden State, si è così espresso in merito a quali saranno le chiavi decisive per vincere la serie finale:

“Vinceremo le Finals se saremo in grado di controllare le nostre palle perse. I Celtics sono una squadra eccezionale in difesa, la loro aggressività potrebbe risultare un grave problema. Per questo dovremo essere in grado di limitare i nostri errori gratuiti per conquistare la vittoria.”