NBA Finals, Marcus Smart: “Sono abituato ad essere bersaglio dei tifosi”

I Boston Celtics e i Golden State Warriors sono ormai prossimi a sfidarsi nel corso delle NBA Finals 2022. La sfida tra le due franchigie si preannuncia come intensa ed equilibrata, anche in base ai precedenti stagionali. In particolar modo, ci si aspetta un clima piuttosto acceso, dopo gli screzi avvenuti in regular season tra le due squadre.

Infatti, nel corso della sfida disputata lo scorso 16 marzo vinta dai Celtics per 110-88, Marcus Smart cadde rovinosamente addosso a Stephen Curry causandogli una distorsione al legamento della caviglia sinistra. Per questo motivo, l’accoglienza che i tifosi di Golden State riserveranno al giocatore di Boston non sarà delle più amichevoli.

A questo proposito, ecco come si è espresso Smart al giornalista Chris Haynes di Yahoo Sports:

“Ormai ci sono abituato. Sono sempre stato un facile bersaglio dei tifosi avversari a causa del mio carattere. Non sono molto apprezzato dai fan della lega e sono consapevole di non essere il giocatore preferito della maggioranza dei tifosi. Tutta la mia vita è sempre stata così, da sempre vengo sottovalutato. Tuttavia, i miei compagni di squadra mi adorano e mi basta questo.”

Il giocatore ha poi proseguito:

“Dopo l’infortunio, lo stesso Steph è venuto da me e mi ha detto di aver compreso che il mio era solo un tentativo onesto di difendere, che non vi era alcuna malizia nel mio gesto. Sono in questa lega da otto anni e ho sempre messo cattiveria agonistica in ogni mia giocata. Trattenermi solo perché era una partita di regular season non faceva per me.”

Come al solito, il giocatore dei Celtics è stato molto schietto nelle sue dichiarazioni. Staremo a vedere quale sarà il suo impatto nel corso delle prime NBA Finals da lui disputate in carriera.

