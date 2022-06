Mercato NBA, gli Utah Jazz organizzano un free agent mini-camp: ecco chi partecipa

Per tutte le squadre NBA, ad eccezione delle due rimaste a giocarsi il titolo, questa fase di offseason combina ricerca, selezione e decisioni di mercato da prendere. Gli Utah Jazz ancora non sanno se coach Quin Snyder sarà sulla loro panchina al via del prossimo training camp, ma nel frattempo hanno organizzato una due giorni di provini al Zions Bank Basketball Center per visionare da vicino alcuni free agent.

Jazz a caccia di free agent sul mercato: chi c’è in prova

Riportiamo di seguito i nomi raccolti da Andy Larsen del Salt Lake Tribune. Tra gli altri, segnaliamo Allen Crabbe, Tyler Johnson e il tre volte campione NBA Patrick McCaw. Ecco l’elenco completo.

# NOME GIOCATORE 55 Aaron Henry 77 Alize Johnson 28 Allen Crabbe 43 Carlik Jones 30 Chris Silva 39 Craig Randle 56 Deividas Sirvydis 51 Derrick Alston 16 Isaiah Miller 70 Jared Wilson-Frame 52 Justin Tillman 59 Kevon Harris 72 Louis King 58 Patrick McCaw 54 TJ Leaf 34 Tyler Johnson 26 Tyrique Jones 29 Wes Iwundu

