Poco prima della palla a due di Gara 1 della serie finale della Eastern Conference tra Miami Heat e Boston Celtics, a Chicago è andata in scena la Draft Lottery, appuntamento annuale che svela l’ordine di scelta delle prime 14 squadre al Draft, tra quelle che non hanno preso parte ai Playoff. Con il ritorno alla scansione classica del calendario stagionale, la data designata per il Draft NBA 2022 è il 23 giugno.

NBA, Draft Lottery 2022: l’ordine di scelta delle squadre

Scopriamo assieme il quadro dopo la Draft Lottery 2022.

Orlando Magic Oklahoma City Thunder Houston Rockets Sacramento Kings (i californiani avevano il 32% di possibilità di finire in Top 4). Detroit Pistons Indiana Pacers Portland Trail Blazers New Orleans Pelicans * San Antonio Spurs Washington Wizards New York Knicks Oklahoma City Thunder** Charlotte Hornets Cleveland Cavaliers

* New Orleans mantiene la scelta ottenuta dai Lakers nella trade che portò Anthony Davis in California. Se fosse finita oltre la Top 10, la scelta sarebbe andata a Memphis come conseguenza dello scambio che ha portato Jonas Valanciunas in Louisiana.

**scelta di dei Clippers non protetta passata a Oklahoma City nella Trade che ha coinvolto Paul George.

Leggi anche:

Kyrie Irving sul periodo ai Cavs: “Avremmo vinto di più”

Mercato NBA, Thunder: Derrick Favors esercita la player option

Steph Curry si laurea: “Sogno divenuto realtà”