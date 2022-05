NBA, Luke Walton diventa assistant coach dei Cavaliers

I Cleveland Cavaliers accolgono un nuovo membro nel loro coaching staff. Luke Walton entra nella squadra di coach JB Bickerstaff, tornando in NBA dopo esser stato licenziato lo scorso novembre dai Sacramento Kings. A riportare la notizia è stato Adrian Wojnarowski di ESPN.

The Cleveland Cavaliers are hiring Luke Walton as an assistant coach, sources tell ESPN. Walton joins JB Bickerstaff's coaching staff after spending five-plus years as head coach of the Lakers and Kings. Walton spent his final two seasons as a player with Cleveland a decade ago.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 31, 2022