Playoff NBA, Ime Udoka: “Non siamo riusciti a contenere Butler”

I Boston Celtics sono reduci dalla sconfitta per 111-106 contro i Miami Heat in Gara-6 delle finali della Eastern Conference. Protagonista indiscusso del match si è rivelato essere Jimmy Butler, il quale ha realizzato 47 punti conditi da 9 rimbalzi e 8 assist. Di questi, ben 14 sono stati realizzati nel solo primo quarto, il quale ha indirizzato la partita in favore di Miami.

A questo proposito, ecco come si è espresso il coach dei Celtics Ime Udoka:

“Jimmy ha iniziato la partita con un 3/3 da tre punti e ha concluso con un 4/8. Non era mai stato così continuo nella serie da dietro l’arco. Tuttavia, non dubbiamo considerare queste statistiche come un alibi. Siamo stati carenti in difesa, non abbiamo espresso la nostra solita energia. Non siamo stati all’altezza di contenere la sua intensità.”

Il coach ha poi commentato la decisiva Gara-7, che si disputerà in Florida:

“Giocare in trasferta sarà sicuramente un grande svantaggio. Tuttavia, abbiamo già vinto due volte a Miami e anche una Gara-7 nel corso di questi playoff. Dobbiamo rimanere concentrati sin dall’inizio. A volte ci complichiamo inutilmente la vita da soli. Non possiamo permettercelo in trasferta.”

Staremo a vedere se i giocatori dei Celtics ascolteranno le parole pronunciate dal loro allenatore. Non ci resta altro che attendere la decisiva Gara-7 posta in programma nella notte tra domenica e lunedì alle ore 2.30 italiane.

