NBA, messaggi e telefonate con Dwayne Wade: così è nata Gara 6 di Jimmy Butler

Un’intervista ‘Flash’ quella di Jimmy Butler ai microfoni di Lisa Salters al termine di Gara 6 contro i Celtics. Non solo perché a caldo, in campo, come di consueto, ma soprattutto per dei ringraziamenti particolari rivolti a Dwyane ‘Flash’ Wade. Ecco le dichiarazioni del numero 22 dei Miami Heat:

“Ho ricevuto una telefonata e un messaggio da D Wade in giornata, mi ha detto che posso farcela.

‘Il ginocchio è a pezzi, ma non importa a nessuno. Vai in campo e continua a costruire la tua legacy’ Ha significato molto per me, ti sono grato D Wade.”



Dwayne Wade pensa agli Heat

Wade, attualmente proprietario di minoranza degli Utah Jazz, rimane ovviamente legatissimo a Miami, e non potrebbe essere altrimenti. In Florida ha conquistato i tre anelli di carriera lasciando un’impronta indelebile. Su quel percorso siamo certi vorrebbe vedere anche Butler e compagni, ma tra gli Heat e le Finals rimane lo scoglio di Gara 7.

