NBA, Giannis Antetokounmpo su Darvin Ham: “Merita di allenare i Lakers”

Ora è ufficiale: Darvin Ham sarà il prossimo capo allenatore dei Los Angeles Lakers. Dopo diverse indiscrezioni, ieri è arrivato l’annuncio ufficiale. L’ormai ex vice allenatore dei Milwaukee Bucks sarà chiamato a riscattare la deludente passata stagione disputata dai gialloviola, conclusa con il mancato ingresso ai playoff.

Ham fu in passato vice allenatore dei Lakers durante il biennio 2011-13, durante il quale il suo lavoro venne apprezzato da molti. Decisiva ai fini dell’ingaggio è stata la forte volontà di LeBron James nel puntare proprio su di lui. I Bucks dovranno dunque rinunciare ad un vice allenatore molto competente.

Ecco come si è espresso in merito Giannis Antetokounmpo:

“Sono davvero entusiasta per lui. È pronto per un ruolo così importante. Durante questi anni il suo contributo è stato fondamentale per la mia crescita, sia come giocatore, che come uomo. Finalmente qualcuno si è accorto di lui e della sua competenza. Lo merita più di chiunque altro e gli auguro il meglio per il suo futuro.”

Ham è stato in grado di vincere la concorrenza di Terry Stotts e Kenny Atkinson. D’altro canto, i Bucks dovranno essere in grado di riuscire a trovare un pronto sostituto in grado di aiutare coach Mike Budenholzer. Staremo a vedere se il nuovo coach sarà in grado di condurre i Lakers al riscatto durante la prossima stagione.

