Risultati NBA, Miami trascina Boston a Gara 7: Butler da 47 punti!

Nella notte, Jimmy Butler ha registrato una prestazione davvero clamorosa con 47 punti, 9 rimbalzi, 8 assist e 4 palle rubate in 46 minuti, permettendo agli Heat di rimanere in vita e trascinare la serie contro Boston a Gara 7. Intorno a Butler, hanno risposto in maniera positiva anche gli altri starter con 18 punti e 10 assist per Kyle Lowry, 13 punti per Max Strus, 11 punti e 5 rimbalzi per PJ Tucker.

Niente da fare per i padroni di casa con Jayson Tatum che ha segnato inutilmente 30 punti (9 rimbalzi, 4 assist), mentre Jaylen Brown si è fermato a quota 20 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Il duo appena citato è stato ben contenuto nel secondo tempo: Tatum ha segnato 12 punti dopo l’intervallo lungo (e fatto un canestro negli ultimi 12 minuti, ndr) mentre Brown solo 2 (su 2 tiri liberi). Le due squadre si incontreranno per Gara 7 che risulterà inevitabilmente decisiva domenica in Florida.

Boston Celtics – Miami Heat 103-111 (Serie in parità 3-3)

