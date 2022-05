Mercato NBA, Darvin Ham sarebbe la scelta preferita da LeBron James

Come è ben noto, in seguito alla loro fallimentare stagione i Los Angeles Lakers stanno cercando il prossimo head coach. I principali candidati sono tre: Kenny Atkinson, Terry Stotts e Darvin Ham, i quali sono al centro dell’attenzione anche da parte degli Charlotte Hornets. Tuttavia, secondo quanto riportato da alcuni rumors, LeBron James avrebbe già manifestato la sua preferenza.

Ecco quanto riportato dal giornalista Eric Pincus:

“Darvin Ham ha già passato due anni in qualità di vice allenatore dei Los Angeles Lakers tra il 2011 e il 2013. Il suo lavoro fu più che positivo e a causa di ciò conosce molto bene l’ambiente. Sarebbe la scelta migliore per gestire uno spogliatoio ricco di superstar quali LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook. Inoltre, LeBron in persona gradirebbe particolarmente l’ingaggio del vice allenatore dei Bucks.”