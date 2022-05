NBA, Zion Williamson procede sulla via del recupero: aggiornamenti dai Pelicans

Zion Williamson, mai sceso in campo nella stagione NBA 2021-2022 a causa di un infortuno al quinto metatarso del piede destro, può proseguire senza limitazione alcuna il suo recupero. È quanto si apprende dal comunicato diffuso dai New Orleans Pelicans sul sito internet della squadra in riferimento ai recenti esami effettuati dal giocatore.

Zion e New Orleans: prove di futuro

L’ex Duke si prenderà tutta l’offseason per tornare in forma al via del training camp in autunno. In occasione dell’exit interview, Zion aveva ribadito il proprio attaccamento ai Pelicans, manifestando l’intenzione di sottoscrivere quanto prima l’eventuale proposta di estensione contrattuale.

