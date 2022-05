NBA, Nikola Jokic pronto a rinnovare per $260 milioni in cinque anni

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, giornalista in forza alla redazione di The Athletic, i Denver Nuggets sarebbero pronti ad offrire un faraonico rinnovo quinquennale da $260 milioni di dollari a Nikola Jokic per trattenere il due volte MVP in Colorado.

Sources: Nikola Jokic has reaffirmed his long-term commitment to Denver in recent days, clearing way to sign a $260M supermax in offseason.

Inside what’s next for the Nuggets in wake of Tim Connelly's departure — with @sam_amick at @TheAthletic: https://t.co/pjnfYExvwP

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 27, 2022