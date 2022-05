NBA, Andrew Wiggins: “Golden State è un sistema perfetto”

Dopo la vittoria in Gara 5 contro i Dallas Mavericks, Golden State ha raggiunto la sua sesta finale NBA nelle ultime otto stagioni ed attende ora la vincente della serie tra Miami Heat e Boston Celtics per condurre l’assalto decisivo all’anello.

Andrew Wiggins, arrivato a San Francisco nel 2020 dopo sei stagioni trascorse a Minneapolis, è pronto a giocare la prima finale NBA della sua carriera, premio ideale di una stagione che lo ha visto consacrarsi perfino come All-Star.

La stella canadese, impegnata difensivamente allo strenuo delle forze contro Luka Doncic, ha commentato così la vittoria del titolo della Western Conference:

“Steve Kerr mi definisce un giocatore instancabile? Certamente sono orgoglioso della mia condizione aerobica e dell’impegno profuso in entrambe le metà campo, specie se queste qualità possono essere utili al conseguimento di traguardi del genere. Marcare un giocatore come Doncic non ti permette di essere lucidissimo in attacco e la pressione di certe situazioni può portarti in debito di ossigeno all’improvviso, ma, per mia fortuna, l’adrenalina generata dal nostro pubblico e la carica immensa che trasmettono i miei compagni mi hanno aiutato a superare anche i momenti di appannamento. Siamo campioni della Western Conference, ma quello per cui lavoriamo da tutta la stagione arriva ora”.