L’impatto dei quintetti All-NBA sul mercato 2021-2022

Nella notte sono stati svelati i tre migliori quintetti della stagione NBA. La selezione tra gli All-NBA innesca spesso interessanti bonus economici per i giocatori. Vediamo assieme quali scenari disegnano le nomination di quest’anno per il futuro a medio lungo termine.

L’inclusione di Devin Booker e Karl Anthony Towns rispettivamente nel primo e terzo quintetto All-NBA vale a entrambi la possibilità di sbloccare la Designated Veteran Player Extension. La clausola prevista dall’accordo collettivo consentirà a entrambi di firmare in estate estensioni di contratto quadriennali al massimo salariale. Stanti le due stagioni di contratto rimanenti, l’eventuale nuovo accordo sarà effettivo con decorrenza 2024-25.

Devin Booker and Karl Anthony-Towns are eligible to sign a four-year $211M super max extension this offseason. Both players have 2 years left on their contract and the extension would begin in 2024/25.



The projected extension: $47.1M, $50.8M, $54.6M and $58.4M

