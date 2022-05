Risultati NBA, Dallas è ancora viva: sweep evitato contro Golden State

No, gli Warriors non sono ancora alle finali NBA. Nella notte, infatti, Dallas ha battuto l’armata di Golden State con il punteggio di 119-109 in Gara 4 delle finali della Western Conference. Luka Doncic ha firmato la sua decima doppia doppia in 14 partite di Playoff per mantenere in vita i suoi con 30 punti, 14 rimbalzi, 9 assist, 2 stoppate e 2 palle rubate. Dorian Finney-Smith ha aggiunto 23 punti, Reggie Bullock 18 punti e Jalen Brunson 15 punti.

Stephen Curry – capocannoniere della sua squadra (7 giocatori con almeno 10 punti) con 20 punti, 5 rimbalzi, 8 assist – è riapparso in campo a 3’22” dalla fine dopo non aver giocato parte del 4° quarto (dominato 39-20 dagli Warriors) perché Golden State sembrava già morta (massimo divario di 29 punti nel match). Negli ultimi minuti, il ritorno sul parquet dei titolari, non ha però prodotto i miracoli sperati.

Dallas Mavericks – Golden State Warriors 119-109 (GS conduce la serie 3-1)

