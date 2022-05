Mercato NBA, i Timberwolves tentano di strappare Tim Connelly ai Nuggets

Dopo averlo inseguito per oltre un anno, dall’ insediamento della nuova proprietà, i Minnesota Timberwolves sembrano pronti all’affondo per portare Tim Connelly nel loro organigramma dirigenziale. Per attrarre l’attuale GM dei Nuggets, che a Minneapolis andrebbe a ricoprire il ruolo di President of Basketball Operations, la franchigia ha pensato a un’offerta composita comprensiva di una quota di proprietà.

Timberwolves, si fa sul serio per Tim Connelly dai Nuggets

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN nelle prossime ore Connelly incontrerà Glen Taylor per provare a definire un ulteriore passaggio della discussione.

