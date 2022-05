Mercato NBA, l’agente di Ayton punge i Suns: “Delusi dal mancato max contract”

L’ottimismo di James Jones sul futuro di DeAndre Ayton in Arizona “stona” con la posizione dell’entourage del giocatore – di certo non ammorbidita dalle circostanze. Il centro sarà restricted free agent in estate dopo il mancato accordo per l’estensione contrattuale e il suo agente non ha perso occasione per manifestare disappunto sulle frequenze di Sirius XM NBA Radio.

Mercato NBA e opportunità: Ayton deluso dai Suns

Ecco le dichiarazioni di Bill Duffy, rappresentante dell’atleta bahamense:

“Siamo delusi, volevamo il massimo salariale. Ha fatto la sua parte da bravo soldatino per tutto l’anno, giocando bene e migliorando le sue statistiche. Siamo orgogliosi di lui, tanti altri giocatori gestiscono la situazione in modo diverso, lui si è dimostrato molto maturo. Le cose andranno bene per lui, è un giocatore di valore e nella lega ci sono altre squadre. È un restricted free agent quindi vedremo come si presenterà il mercato.”

Tra un mese poco più, con l’avvio della free agency, avremo tutte le risposte del caso.

