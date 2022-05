NBA, Robert Williams III in dubbio per il prosieguo della serie

I Boston Celtics cadono in Gara 3 109-103 contro i Miami Heat di fronte al loro pubblico, sotto ai colpi inarrestabili di Bam Adebayo. Il centro degli Heat ha avuto vita facile nella sfida di questa notte, anche considerando l’assenza tra le file dei verdi di Robert Williams III, il lungo che molto probabilmente giocherebbe su Adebayo quando sul parquet.

Il giovane centro è però ancora alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro, un infortunio che lo sta tenendo in infermeria già da Gara 4 delle scorsa serie vs Milwaukee. E, come dice lo stesso head coach Ime Udoka, è probabile che le sue condizioni verranno valutate partita dopo partita.

Robert Williams III in day-to-day

Inutile dire che senza l’apporto difensivo del centro, Bam Adebayo potrebbe risultare un fattore anche nelle prossime sfide tra le due finaliste a Est. In Gara 3 il lungo degli Heat ha chiuso con 31 punti, 10 rimbalzi, 6 assist e 4 rubate. Una prestazione super, che con Williams in campo sarebbe stato sicuramente difficile raggiungere.

L’infortunio, come sottolinea Udoka, non richiederà alcun intervento invasivo e dovrebbe trattarsi solo di un fastidio da gestire. Nonostante questo, la sua disponibilità verrà valutata giorno in giorno.

