NBA Playoff, infortunio Jimmy Butler: non ha giocato nel secondo tempo di Gara 3

Cautela ma moderato ottimismo in casa Heat per quanto riguarda le condizioni di Jimmy Butler dopo l’infortunio patito in Gara 3. L’All-Star di Miami ha giocato 19’ nel primo tempo ma a fine intervallo non è rientrato in campo a causa di un’infiammazione al ginocchio. Fino ad allora, il numero 22 aveva raccolto otto punti con altrettanti tiri, tre rimbalzi, due assist e due palle rubate.

Infortunio Jimmy Butler, come sta l’All-Star Heat

In apertura di conferenza stampa, a risultato acquisito, coach Erik Spoelstra ha escluso una risonanza magnetica per Butler. Stando a fonti vicine agli Heat la sensazione è che il giocatore possa essere della partita nella notte italiana tra lunedì e martedì, quando al TD Garden di Boston si giocherà Gara 4.

