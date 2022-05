NBA, Bam Adebayo domina i Celtics: ecco il suo commento

Gara 3 tra Miami Heat e Boston Celtics non ha deluso gli addetti ai lavori. Il 109-103 finale con cui Bam Adebayo e compagni hanno superato i padroni di casa è stato figlio di una prestazione offensiva collettiva, col quintetto Heat che ha sopperito all’uscita dal campo di Jimmy Butler con 4 prestazioni in doppia cifra.

Proprio il big man è stato protagonista della sfida, con un team high da 31 punti, 10 rimbalzi, 6 assist e 4 rubate. Una stats line impressionante, soprattutto considerando il quasi 69% dal campo. Un vero e proprio fattore, anche per via dell’assenza tra le file di Boston di Robert Williams III, alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro.

Bam Adebayo was a force on both ends of the floor, dropping a 31 point double-double & picking off 4 steals to lead the @MiamiHEAT to the Game 3 victory! #HEATCulture

Bam Adebayo: 31 PTS, 10 REB, 6 AST, 4 STL

PJ Tucker: 17 PTS, 7 REB, 3 STL

💎 Game 4: Mon. 8:30pm/et on ABC 💎 pic.twitter.com/Vhm25LcyDd

— NBA (@NBA) May 22, 2022