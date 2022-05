NBA, Jaylen Brown su Gara 3: “Una m***a a gestire il pallone”

Nonostante la sontuosa partita di Jaylen Brown, autore del game high 40 punti in 20 tiri nella sfida tra Miami Heat e Boston Celtics, i verdi cadono in Gara 3 109-103. Al TD Garden di Boston Jaylen Brown ha condito la sua partita con 7 palle perse, anche in questo caso il dato più significativo della sfida. 23 i turnover per i padroni di casa, nettamente l’ago della bilancia che ha determinato l’esito del match.

A proposito della gestione del pallone, lo stesso Jaylen Brown ha detto la sua:

“Dobbiamo essere più forti, tutto qua. Ho gestito il pallone di m***a, deve restare concentrato. Continuerò a penetrare a canestro con aggressività, a puntare il ferro e a vare quello che mi è riuscito stasera. Solo con più forza”

Jaylen Brown deluso dall’arbitraggio di Gara 3

In una partita determinata dall’uscita dal campo di Jimmy Butler per un infortunio al ginocchio, i Celtics non hanno saputo approfittare delle circostanze e sono caduti di fronte al proprio pubblico. Oltre al già citato Brown, Jayson Tatum è stato sicuramente fattore nella sconfitta di Boston: 10 punti in 40 minuti, figli di un 3 su 14 dal campo e di 6 palle perse. Cifre certamente poco lusinghiere.

Jaylen Brown WENT OFF for 40 points in Game 3, setting a playoff career-high while also becoming the first @celtics player to score 40+ on 70% or better from the field in a Playoff game. pic.twitter.com/L8uLaHfpf1 — NBA (@NBA) May 22, 2022

Brown continua la sua disamina del match, soffermandosi sull’impatto degli arbitri:

“Hanno lasciato passare un sacco di cose questa sera. Soprattutto quando puntavo al ferro, mi sentivo sempre delle mani addosso. L’impressione è che non fischino mai questi contatti, ma non voglio cercare scuse. Miglioreremo. Ho gestito malissimo il pallone, dovrò lavorare lì”

