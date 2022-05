Record NBA punti, i migliori marcatori di sempre ai Playoff: classifica

Record punti segnati Playoff NBA

Se da un lato è vero che nella postseason i canestri non si contano ma si pesano, sapere chi detiene il record per punti segnati in carriera nei Playoff NBA può aiutare a definire l’impatto di un giocatore capace di incidere nei momenti importanti. Il primo posto in graduatoria spetta a LeBron James, con 7631 punti a referto. Già detentore del record ogni epoca per presenze ai Playoff, con 266 partite giocate, il numero gialloviola dovrà attendere per aggiornare i propri record. Vista l’eliminazione dei Lakers, il conto nelle varie categorie statistiche non salirà almeno fino alla prossima stagione. Vediamo chi lo segue nella classifica all-time per punti segnati ai Playoff NBA in carriera.

Record NBA punti segnati ai Playoff in carriera

Classifica aggiornata il 21 maggio 2022 [Fonti nba.com/stats, basketball reference].

CLASSIFICA NOME GIOCATORE PUNTI SEGNATI PLAYOFF NBA CARRIERA 1. LeBron James 7631 2. Michael Jordan 5987 3. Kareem Abdul-Jabbar 5762 4. Kobe Bryant 5640 5. Shaquille O’Neal 5250 6. Tim Duncan 5172 7. Karl Malone 4761 8. Kevin Durant 4559 9. Jerry West 4457 10. Tony Parker 4045 11. Dwyane Wade 3954 12. Larry Bird 3897 13. John Havlicek 3776 14. Hakeem Olajuwon 3755 15. Magic Johnson 3701 16. Dirk Nowitzki 3663 17. Scottie Pippen 3642 18. Elgin Baylor 3623 19. Wilt Chamberlain 3607 20. James Harden 3414 21. Stephen Curry 3317 22. Kevin McHale 3182 23. Paul Pierce 3180 24. Dennis Johnson 3116 25. Julius Erving 3088 26. Manu Ginobili 3054 27. James Worthy 3022 28. Reggie Miller 2972 29. Clyde Drexler 2963 30. Sam Jones 2909 31. Chris Paul 2894 32. Kawhi Leonard 2865 33. Charles Barkley 2833 34. Robert Parish 2820 35. Patrick Ewing 2813 36. Ray Allen 2749 37. Russell Westbrook 2727 38. Bill Russell 2673 39. Klay Thompson 2626 40. Kevin Garnett 2601 41. Richard Hamilton 2571 42. Chauncey Billups 2526 43. Byron Scott 2451 44. John Stockton 2436 45. Rasheed Wallace 2384 46. Paul George 2299 47. Isiah Thomas 2261 48. Bob Pettit 2240 49. David Robinson 2221 50. Elvin Hayes 2194

Giocatori in attività

Discreto margine per LeBron James se si limita la classifica ai giocatori ancora in attività.