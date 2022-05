Playoff NBA, Jordan Poole: “Dobbiamo mantenere questa aggressività”

I Golden State Warriors sono reduci dalla vittoria per 126-117 contro i Dallas Mavericks in Gara-2 delle finali della Western Conference. I californiani sono stati in grado di ribaltare uno svantaggio di oltre venti punti nel corso del terzo quarto, mantenendo intatto il fattore campo.

Durante questi playoff, oltre alle solite prestazioni di Stephen Curry, Draymond Green e Klay Thompson, stanno emergendo giovani giocatori quali Kevon Looney e Jordan Poole. Il primo ha concluso il match con 21 punti realizzati e 12 rimbalzi raccolti, mentre il secondo ha disputato l’ennesima partita stagionale con più di 20 punti messi a segno (23 per la precisione).

Al termine della partita, lo stesso Poole ha manifestato il suo parere sulla serie e più in generale sulla sua eccellente stagione fin qui disputata:

“Il nostro lavoro non è assolutamente finito. Dobbiamo mantenere questa aggressività e concentrazione anche a Dallas. Non possiamo assolutamente permetterci cali di concentrazione. I Mavs hanno già dimostrato di essere una squadra che non molla mai.”

Il giocatore ha anche risposto ad alcune domande in merito al rapporto con Steph Curry:

“Steph è davvero unico. Quando esce dal campo, sento di avere molta più pressione sulle spalle da parte degli avversari. Allora devo continuare ad essere aggressivo e prendere più tiri. Sono consapevole di avere sia la sua fiducia che quella degli altri miei compagni di squadra.”

Come già affermato in precedenza, Poole si è rivelato essere una delle più grandi rivelazioni di questa stagione. Grazie alle sue prestazioni, sembra che Golden State abbia trovato il futuro uomo franchigia. Staremo a vedere come si comporterà in Gara-3, prevista domenica notte alle ore 3.00.

