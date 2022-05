Gara 1 delle finali di Eastern Conference va ai Miami Heat, trascinati da uno scatenato Jimmy Butler: 41 punti per lui, di cui 17 nel terzo quarto dove lui e i suoi compagni hanno chiuso con un parziale di 39-14, completando così la rimonta su Boston. Una prestazione epica che fa entrare Butler nella storia NBA e che serve a Miami a indirizzare la serie a proprio vantaggio.

Jimmy Butler: “Grande merito della squadra, abbiamo giocato a un livello altissimo”

La partita si era messa a favore di Boston finché Miami e Jimmy Butler si sono accesi nel terzo quarto, dove il numero 22 degli Heat ha siglato 17 punti: quinta prestazione in carriera ai Playoff da minimo 40 punti per lui, eguagliando così Charles Barkley e LeBron James. Ma i record non si fermano qui per Butler, visto che i numeri messi a segno in Gara 1 lo fanno entrare in un club esclusivo dove spiccano i nomi di Michael Jordan e Larry Bird.

Jimmy Butler put up 41 points, 9 rebounds, 5 assists, and 4 steals to guide Miami to a Game 1 victory. The other players to have 40-5-5-4 playoff games: LeBron James, Russell Westbrook, Paul Pierce, Allen Iverson, Michael Jordan, Patrick Ewing, and Larry Bird. pic.twitter.com/gyg93pmaOp — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 18, 2022

I primi due quarti sono stati difficili, ma nel terzo Miami ha cambiato qualcosa, come racconta Jimmy Butler nel post partita:

“Siamo rientrati e abbiamo fatto quello che sapevamo fare. Vincere oggi era fondamentale: la prestazione di oggi ci mostra di cosa siamo capaci, mette in evidenza le nostre qualità nel tirare, dettare i ritmi di gioco e tutto il resto. Ora mi aspetto di farlo in ogni quarto. Record? Ho continuato a giocare nel modo giusto per me, ma è stato merito dei miei compagni di squadra: giocare a questi livelli è una benedizioni, se mi è possibile è grazie a loro. Adoro giocare e lottare con loro”

"I think it's a blessing to play basketball at the highest level… I enjoy going to battle with the guys that I got." –@JimmyButler pic.twitter.com/8hZ4PUJ9iI — NBA (@NBA) May 18, 2022

Erik Spoelstra: “All’intervallo eravamo delusi, ma non ci siamo arresi”

Una vittoria sudata ricca di soddisfazione come spiega coach Erik Spoelstra che, nel post partita, parla ovviamente anche della prestazione di Jimmy Butler:

“Jimmy sta giocando per vincere, come fanno tutti gli altri: lui è ossessionato, per questo riesce a fare partite del genere. I ragazzi all’intervallo erano delusi, anche io a malapena sapevo cosa dire, la nostra difesa e la nostra concentrazione non ci stavano piacendo, ma stiamo giocando contro una grande squadra: non lo diciamo solo noi, l’unica cosa da fare era fare meglio. Non ci siamo arresi e abbiamo ripreso la partita”

"He's competing to win… and he does that as well as anybody in this league." Coach Spo on Jimmy Butler's competitive drive. pic.twitter.com/MApEYMsz7z — NBA (@NBA) May 18, 2022

