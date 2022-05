I Boston Celtics devono arrendersi a Jimmy Butler e ai Miami Heat: dopo un primo tempo in pieno controllo, Jayson Tatum & Co. si sgretolano nel terzo quarto, compromettendo così la possibilità di vincere Gara 1 delle finali di Conference. Una sconfitta che brucia, dalla quale però gli uomini di coach Ime Udoka voglio assolutamente ripartire.

Sono 29 i punti segnati da Jayson Tatum, conditi da otto rimbalzi e sei assist. Al numero 0 dei Celtics non è piaciuto come la squadra ha reagito dopo il terzo quarto, come racconta nel post partita:

Deluso anche Jaylen Brown – autore di 24 punti e 10 rimbalzi – che ha visto i Celtics perdere il controllo della partita al rientro dall’intervallo, complice anche le assenza di Al Horford e Marcus Smart:

Ai rimpianti di Jayson Tatum e Brown si aggiungono quelli di coach Ime Udoka che, nel post partita, commenta così la sconfitta contro Miami:

Ime Udoka on Celtics' mistakes: "Nothing that we can't clean up. We been doing it for the most part all season… it wasn't just young guys, it was Jayson (Tatum) and some of our veterans making the same mistakes." pic.twitter.com/p7FmARxi9j

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 18, 2022