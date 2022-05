Mercato NBA, Thunder: Derrick Favors esercita la player option

Derrick Favors ha esercitato la player option presente sul contratto firmato con gli Oklahoma City Thunder per la stagione NBA 2022-2023. La notizia è riportata da Shams Charania di The Athletic.

I numeri di Derrick Favors, ormai veterano in NBA

Nel suo primo anno a Oklahoma City, il lungo ha disputato 39 partite, 18 delle quali da titolare in quintetto base; non gioca dal 24 febbraio per problemi alla schiena. In poco meno di 17’ d’impiego a partita, Favors ha viaggiato a 5.3 punti e 4.7 rimbalzi di media.

