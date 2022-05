NBA, torna Otto Porter Jr. nei Golden State Warriors

Arrivano buone notizie sul fronte degli infortuni in casa Golden State Warriors. Le finali di Conference contro i Dallas Mavericks stanno per cominciare e, fortunatamente, la squadra di coach Kerr recupera un giocatore. Otto Porter Jr. sembra essere pronto per tornare ad affollare la panchina dei californiani e per aiutare la squadra a centrare le Finals.

La conferma di Steve Kerr

Otto Porter Jr. si era infortunato nel corso di gara 5 della serie con i Memphis Grizzlies. Quella partita l’aveva conclusa con 12 minuti a referto e con un contributo pari a zero. L’infortunio lo aveva costretto a saltare anche la successiva partita, quella dove gli Warriors hanno definitivamente chiuso i conti del secondo turno.

L’allenamento di lunedì sembra andato a gonfie vele e ugualmente quello di oggi. Steve Kerr lo ha confermato con queste parole:

“L’ho visto bene. Si è sentito bene.”

Il classe ’93, nelle prime quattro gare del round contro i Grizzlies, è sceso in campo per un totale di 94 minuti e ha totalizzato 33 punti, 23 rimbalzi e 12 assist. Questi dati mostrano come Otto Porter Jr. sia ben inserito nelle rotazioni della franchigia. Il suo ritorno può sicuramente essere utile per far rifiatare le prime scelte, le quali scenderanno in campo per trovare l’appuntamento alle Finals che manca dal 2019.

