NBA, Steph Curry si laurea: “Sogno divenuto realtà”

Finalmente, dopo tredici lunghi anni, al palmares di Stephen Curry si aggiunge anche la laurea. La point guard dei Golden State Warriors aveva lasciato il college di Davidson nel 2009, dopo la chiamata al Draft, e non era ancora riuscito a portare a termine l’obiettivo: priorità al basket. Ma adesso può dire ‘missione compiuta’ e vedere ufficialmente ritirata la sua vecchia maglia con il solito numero.

Le parole di Curry

Stephen Curry si è laureato in arte, con specializzazione in sociologia, elaborando una tesi sul progresso dell’equità di genere attraverso lo sport. Il college ha rivelato come alla stella degli Warriors mancasse soltanto un semestre di lezione, motivo per cui ha deciso di iscriversi e di seguire le ultime lezioni. Con l’aiuto di due professori, il classe ’88 ha definitivamente chiuso un vecchio e lungo capitolo. E su Twitter ha festeggiato con queste parole:

“Sogno divenuto realtà!! Classe 2010, aka 2022, ce l’abbiamo fatta. Grazie a tutto il mio villaggio che mi ha aiutato a tagliare il traguardo. Avevo fatto la promessa quando lasciai e ho dovuto portarla a termine. Ufficialmente alunno del Davidson college. Mamma, ce l’abbiamo fatta!”

Da bravo studente che ha portato a compimento il suo corso di studi, Stephen Curry potrà beneficiare del ritiro della sua vecchia maglia numero 30. La testa può ora concentrarsi esclusivamente sulle finali di Conference, che lui e gli Warriors cominceranno nella notte di giovedì contro i Dallas Mavericks.

