NBA, Kyrie Irving sul periodo ai Cavs: “Avremmo vinto di più”

Kyrie Irving, che si voglia o meno, è stato uno degli attori principali del titolo più rocambolesco di sempre: quello vinto dai Cleveland Cavaliers nel 2016, grazie alla rimonta disperata sui Golden State Warriors. Nella franchigia dell’Ohio, il sette volte All-Star ha giocato sei anni e per almeno tre di questi ha avuto una squadra fortissima. Ed è per questo che, forse, quei Cavaliers avrebbero potuto fare di più.

L’attuale point guard dei Brooklyn Nets è tornata recentemente sul primo capitolo di NBA a Cleveland. Kyrie Irving si è preso le responsabilità di un percorso che, con una maturità diversa da parte sua, sarebbe potuto andare diversamente:

“Se avessi avuto la stessa maturità in cui mi trovo ora e nella stessa comprensione di me stesso, avremmo sicuramente, sicuramente vinto molti più titoli.”

Come raccontato al podcast I am Athlete, una delle maggiori difficoltà è stata la – mancata – confessione delle sue emozioni a LeBron James:

“Non sapevo come condividere le mie emozioni. Non sapevo come farlo. E anziché condividere, mi sono isolato.”