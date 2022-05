NBA, Celtics: Horford ancora out per Gara 2, speranze per Smart

I Boston Celtics sono usciti sconfitti da Gara 1 delle Eastern Conference Finals. Contro i Miami Heat coach Udoka non ha potuto però contare su due elementi a dir poco fondamentali come Al Horford, alle prese col protocollo anti-Covid, e Marcus Smart, infortunato al piede destro.

La partita persa contro gli Heat ha evidenziato, se mai ce ne fosse bisogno, quanto sono fondamentali per i Celtics i due assenti. Per questo le ore precedenti a Gara 2 sono dominate dall’argomento recuperi.

Horford no, Smart forse: la situazione infortuni di Boston

Al Horford non prenderà parte a Gara 2. Nonostante i giorni di isolamento obbligatorio siano stati ridotti a 5, rimane comunque impossibile un recupero per venerdì notte, visto che è passato solamente un giorno.

Per Smart le speranze invece sembrano esserci: tutto dipenderà da quanto dolore sentirà il giocatore prima di Gara 2. Questi tre giorni di riposo saranno sfruttati appieno dal Defensive Player of the Year per tentare un recupero quanto mai fondamentale. La sua assenza, unita a quella del centro dei Celtics, è apparsa fin da subito pesantissime per Boston, che ha manifestato logiche ed evidenti difficoltà.

