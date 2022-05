NBA, Luka Doncic elogia il compagno Dinwiddie: “È fantastico”

I Dallas Mavericks sono sicuramente la sorpresa di questi Playoff. Tutte le squadre giunte alle finali di Conference, più o meno, avevano l’obiettivo di trovarsi in questa posizione. La franchigia del Texas, invece, non aveva questo fardello sulle spalle ed è riuscita a battere quella che da tanti veniva indicata come la squadra più forte: i Phoenix Suns.

L’importanza di Spencer Dinwiddie

La stella indiscussa dei Mavericks è Luka Doncic, che è stato fenomenale per tutti i Playoff fino a questo momento. E ancor di più da quando Devin Booker, scherzando sulle presunte simulazioni in campo dello stesso Doncic, se n’è uscito con una frase che rimarrà impressa per molto tempo: ‘The Luka Special‘. Il braccio destro dello sloveno, però, è senz’altro Spencer Dinwiddie.

Il veterano è arrivato dagli Washington Wizards soltanto qualche mese fa. Ma il suo impatto è stato talmente forte da trasformarsi in una piacevole sorpresa, anche per Luka Doncic. Il numero 77 ha elogiato con queste parole il compagno:

“È fantastico con la palla. Può fare molte cose. È un gran giocatore. È la migliore via con cui descriverlo. Siamo felici di averlo.”

Nel corso della serie da sette gare con i Suns, Dinwiddie ha avuto una media di 11.4 punti, 2.4 rimbalzi e 2.9 assist. Ma il contributo più importante è arrivato esattamente quando contava, ossia in gara 7. I suoi 30 punti, dietro ai 35 di Luka Doncic, hanno ammutolito l’arena di Phoenix. Adesso è il momento delle Finals di Conference, che lo stesso Dinwiddie ha descritto così:

“Queste sono le Western Conference Finals. Questo è quello per cui sogniamo. Non abbiamo messo un tetto sulla nostra testa quando siamo entrati nei Playoff. Non lo faremo adesso. Penso che nessuno ci abbia scelto per vincere questa serie. Non so cosa diranno della prossima. Noi ci crediamo e vogliamo vincere un’altra serie.”

Leggi anche:

NBA, Playoff preview: Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks

NBA, Celtics: Horford ancora out per Gara 2, speranze per Smart

Risultati NBA, Miami vince Gara 1 contro Boston: super Jimmy Butler