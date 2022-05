Risultati NBA, Miami vince Gara 1 contro Boston: super Jimmy Butler

Miami non ha fallito l’appuntamento d’esordio nelle finali della Eastern Conference. Gli Heat hanno regolato Boston per 118-107 trascinati da un enorme Jimmy Butler, autore di 41 punti, 9 rimbalzi, 5 assist, 3 stoppate e 4 palle rubate. Il 3° quarto, vinto 39-14 con 17 punti da Butler nel periodo, è stata la svolta decisiva del match. Tyler Herro ha chiuso a quota 18 punti, Gabe Vincent 17, Max Strus 11 e Bam Adebayo 10. Senza due titolari (Marcus Smart problemi ad un piede; Al Horford per protocollo COVID), Jayson Tatum e Jaylen Brown hanno siglato rispettivamente 29 (8 rimbalzi, 6 assist) e 24 punti ( 10 rimbalzi e 3 assist).

Miami Heat – Boston Celtics 118-107 (MIA conduce la serie 1-0)

