NBA, spari e paura dopo Celtics-Bucks: 3 feriti fuori dall’arena

Attimi di paura a Milwaukee in occasione di Gara 6 tra i Bucks e i Boston Celtics.

Tre persone sono state coinvolte in uno scontro d’arma da fuoco poco distante il Fiserv Forum, casa dei campioni NBA in carica. Le autorità locali hanno portato in ospedale tre civili, tra cui un uomo di 30 anni e una ragazza di 16. Nessuno fortunatamente in pericolo di vita. I reporter parlano anche di un uomo preso in custodia dalla polizia.

This just happened near Fiserv Forum. @WISN12News is working to find out what happened. pic.twitter.com/K1EhJH3arF — Patrick Paolantonio (@ppaolantonio) May 14, 2022

Gli spari sarebbero giunti da Deer District che per l’occasione era colma di persone e tifosi. Più di 11mila persone infatti si sono ritrovate fuori dall’arena dei Bucks per sostenere i propri giocatori. La sparatoria sarebbe consumatasi poco dopo il termine della partita e secondo alcuni testimoni potrebbe essere scaturita da una rissa in un bar vicino.

“L’incidente è accorso poco fuori Deer District. Indirizzeremo tutte le domande del caso al dipartimento di polizia di Milwaukee”

Queste le parole del portavoce dei Milwaukee Bucks Barry Baum.

