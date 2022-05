Brucia l’eliminazione in casa per mano dei Miami Heat, una sconfitta che ha lasciato scorie nello spogliatoio dei Philadelphia 76ers.Uno dei più delusi è Joel Embiid che, nel post partita, ha parlato anche di James Harden e dell’impatto che ha avuto sulla squadra, non proprio quello che tutti si aspettavano.

Joel Embiid: “Harden ora è più playmaker. Oggi ci è mancata la cattiveria”

In conferenza stampa Joel Embiid ha parlato sia di James Harden che della partita in generale, sottolineando come alla squadra sia mancata l’aggressività per lottare fino all’ultimo:

“Quando è arrivato tutti si aspettavano il James Harden che vedevamo a Houston, ma non è più quel tipo di giocatore. Ora è più playmaker: molte volte ho pensato che sarebbe potuto essere più aggressivo, ma come lui anche noi. Ci è mancata la cattiveria agonistica, da Tyrese ai ragazzi in panchina: loro ne hanno approfittato e si sono portati a casa la partita. Tutti dobbiamo migliorare, non si tratta solo di me e James: c’è un motivo se abbiamo perso contro Miami, perché tutti non siamo stati abbastanza bravi”

Joel Embiid on James Harden: "Obviously, I'm sure since we got him, everybody expected the Houston James Harden, but that's not who he is anymore. He's more of a playmaker. I thought, at times, as with all of us, could've been more aggressive." pic.twitter.com/DGf7cXqfoH — Michael Scotto (@MikeAScotto) May 13, 2022

A infrangere i sogni dei 76ers è Jimmy Butler, una ferita ancora aperta per Joel Embiid:

“Sono orgoglioso e felice per lui: per me è un fratello, sta giocando a livelli altissimi. Non starò qui a dire che mi sarebbe piaciuto essere ancora il suo compagno di squadra: le cose non sono andate bene, mi chiedo ancora perché lo abbiamo fatto andare via”

James Harden: “Non siamo stati aggressivi. Qui anche l’anno prossimo”

Nonostante la frecciatina di Joel Embiid, James Harden vuole esercitare la player option da 47,4 milioni di dollari e continuare il suo futuro a Philly, come racconta nel post partita:

“Sarò qui l’anno prossimo per continuare a crescere, farò qualsiasi cosa che ci permetta di migliorare per vincere. Stasera siamo stati poco aggressivi e, in partite del genere, paghi il conto”

Would James Harden take less than the max in an extension? pic.twitter.com/rJefSOLzVe — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) May 13, 2022

