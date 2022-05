NBA, Charlotte Hornets interessati a Frank Vogel come prossimo head coach

Gli Charlotte Hornets sono reduci da una stagione NBA piuttosto positiva. La squadra, dopo essere arrivata decima nella Eastern Conference, è stata eliminata al torneo Play-in per mano degli Atlanta Hawks. Charlotte si è rivelata essere una delle squadre più spettacolari dell’intera lega, grazie alla presenza nel roster di giocatori quali LaMelo Ball e Miles Bridges.

Tuttavia, a causa dell’inesperienza dovuta alla giovane età dei giocatori, gli Hornets hanno spesso manifestato discontinuità lungo l’arco della stagione, nonché diversi problemi difensivi. Per questo motivo, l’head coach James Borrego è stato esonerato dopo quattro anni alla guida della franchigia posseduta da Michael Jordan.

Secondo le ultime indiscrezioni, in questi giorni sarebbero avvenuti diversi colloqui con alcuni allenatori. Fra di essi, il nome che spicca è sicuramente quello di Frank Vogel. Quest’ultimo, dopo una fallimentare stagione alla guida dei Los Angeles Lakers, sarebbe pronto a cercare il riscatto alla guida di una squadra giovane e ricca di talento.

Tuttavia, l’arrivo di Vogel sarebbe incompatibile con l’eventuale ingaggio di Russell Westbrook, storico obiettivo di MJ. Infatti a causa degli attriti tra quest’ultimo e l’allenatore californiano durante l’ultima stagione, una pacifica coesistenza tra i due sarebbe molto complessa.

Charlotte is winding down the first round of the Hornets’ head coaching search, according to league sources, having flown to meet several coaches in person as opposed to over Zoom. Frank Vogel, the former Lakers head coach, is among Charlotte’s list of interviewed candidates.

— Jake Fischer (@JakeLFischer) May 12, 2022