I Dallas Mavericks pareggiano la serie contro i Phoenix Suns e rimandano il discorso qualificazione a Gara 7: sono i 33 punti e gli 11 assist di Luka Doncic a fermare l’avanzata della corazzata dell’Arizona. Domenica ci sarà l’ultimo atto della serie, con i texani che credono nell’impresa.

Partita elettrizzante tra le due compagini, con Dallas che ha alzato il ritmo nel secondo e terzo quarto. Grande lavoro della difesa, come sottolinea Luka Doncic nell’intervista dal campo a fine gara:

“In difesa siamo stati aggressivi, avevamo un osso duro come Booker da contenere e abbiamo raddoppiato su di lui, le rotazioni hanno funzionato alla grande: abbiamo fatto un grande lavoro. Questa è una grande vittoria di squadra, tutti hanno dato tutto e lottato fino alla fine: sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Domenica andiamo a casa loro, non sarà semplice per sono una grande squadra e hanno un pubblico incredibile: sarà difficile, ma ci crediamo”

Dallas proverà a giocare un brutto scherzo a Phoenix e, per farlo, si affiderà ancora una volta a Luka Doncic. Per l’allenatore dei Mavs Jason Kidd l’impresa è possibile:

“Luka si sta godendo il momento, sa quanto vale la prossima partita ma non ha paura: giocherà partite a eliminazione per molto tempo, sa che deve dare il massimo. Oggi tutti hanno fatto un grande lavoro sotto tutti gli aspetti, bene in difesa dove gli abbiamo concesso poco. Questa sera ho visto tante belle cose, ora non ci resta che trovare il modo di vincere domenica”

"A lot of good stuff tonight… now we just have to find a way to win on Sunday"

