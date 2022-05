NBA, Adreian Payne muore in una sparatoria in Florida

Un ex giocatore della NBA ha perso tragicamente la vita a soli 31 anni, vittima di un conflitto armato a Orlando, Florida. Si tratta di Adreian Payne. A dare la notizia è stato Jared Sullinger, un vecchio rivale ai tempi del college, sul suo profilo Twitter.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne — Jared Sullinger Sr. (@Jared_Sully0) May 9, 2022

“Odio la notizia che ho ricevuto questa mattina. Riposa in pace mio fratello/compagno.”

Il drammatico episodio

Un comunicato della polizia della Florida ha spiegato e chiarito ulteriormente la dinamica della vicenda. Adreian Payne è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco in piena notte nella città di Orlando. Il suo respiro si è spento in breve tempo in un ospedale in prossimità della sparatoria. Stando alle parole dello sceriffo Dority, il colpevole sarebbe stato trovato poco dopo l’episodio e accusato di omicidio di primo grado.

La carriera di Payne

Adreian Payne non è stato un volto di primo piano nella lega, ma ha comunque raggiunto obiettivi importanti. Prima di tutto al college, quando con gli Spartans raggiunse le Elite Eight nel 2014 e interrompendo la corsa a un passo dalle Final Four. Sempre nello stesso anno, arrivò la chiamata al Draft: gli Atlanta Hawks lo selezionarono con la quindicesima scelta. Con la franchigia della Georgia, però, giocò solo tre partite.

Tra il 2014 e il 2017 militò nei Minnesota Timberwolves, con cui ha disputato 99 partite. L’ultima occasione fu con gli Orlando Magic, ma le presenze raccolte furono soltanto cinque. Dopo la NBA, Payne è partito per un lungo viaggio tra Grecia, Lituania e Qatar.

