NBA, il bel messaggio di Steve Kerr per Mike Brown

I Sacramento Kings hanno trovato il nuovo allenatore. Mike Bronw prenderà il timone della franchigia della California provando ad aprire un ciclo vincente e, magari, a raggiungere i Playoff che mancano dal 2006. I Golden State Warriors perdono così un membro del coaching staff, ma questo è sicuramente un momento da ricordare e per cui essere felici. Come Steve Kerr.

Mike Brown è stato assistant coach degli Warriors per sei anni, precisamente dal 2016. Di fatto, ha preso parte al periodo d’oro della squadra, che ha vinto due anelli nel 2017 e nel 2018. Il rapporto con coach Steve Kerr non può essere altro che roseo, solido, e l’allenatore dei californiani lo ha ringraziato con delle bellissime parole:

“Non so neanche da dove cominciare. Quello che Mike [Brown] ha fatto per me, per l’organizzazione in sei anni qui è stato semplicemente un contributo incredibile. È un grandissimo allenatore e un grandissimo amico e Sacramento ha fatto una bella scelta. Sono davvero elettrizzato per Mike e la sua famiglia.”