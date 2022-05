NBA, Joel Embiid prepara Gara 5 a Miami “Spero di tornare dominante”

Gara 5 sul 2-2 in una serie Playoff è pivotal game per definizione. Contro gli Heat i perni su cui ruoterà il destino dei Sixers per i Sixers saranno Joel Embiid e James Harden. Philadelphia è concentrata sull’obiettivo e non vuole vanificare gli sforzi dopo il pareggio ottenuto.

Joel Embiid sottolinea importanza di Gara 5

Un estratto delle dichiarazioni di Embiid dopo il successo nel quarto episodio della serie.

“Non credo che finora la squadra abbia espresso la sua miglior pallacanestro […] Abbiamo ampi margini di crescita, siamo lontani dal nostro meglio ed è un dato incoraggiante. Non sono in perfetta forma, quando arriveremo a Miami spero di poter tornare ad essere dominante come prima. Nel secondo tempo non sono stato così attivo su Jimmy Butler, sta a me, gli stiamo rendendo la vita troppo facile. Se guardate a come gli avversari marcano me o James [Harden] è dura. Quando penetra a canestro ci sono sempre più avversari pronti. […] Siamo solo 2-2 c’è tanto lavoro da fare, dobbiamo mettere assieme una buona partita perché la prossima è fondamentale per noi.”

