Risultati NBA, Philadelphia e Dallas pareggiano le serie: ottimi Doncic e Embiid

Seconda partita a Philadelphia e seconda vittoria per i Sixers, vincenti in Gara 4 per 116-108. James Harden è stato il migliore in campo con 31 punti, 7 rimbalzi e 9 assist, mentre Joel Embiid per la sua 2a partita della serie ha firmato 24 punti e 11 rimbalzi. Jimmy Butler ha chiuso con 40 punti, ma non è stato sufficiente. Miami ha tirato solo 7/35 da 3 punti, rispetto al 16/33 dei Sixers. Embiid ha preso in mano la partita direttamente nel 1° quarto con 15 punti in 12 minuti di gioco. Harden, dopo aver sbagliato i primi 4 tiri, è subentrato nel 2° quarto con 13 punti nel periodo, compreso un canestro in transizione per un 15-2 a favore della sua squadra. Philly ha tirato con il 64% fino all’intervallo (9 tiri da 3 punti contro 3 per Miami) ma il distacco è rimasto ragionevole (64-56 Sixers all’intervallo). Butler ha trascinato i suoi al ritorno dagli spogliatoi con 17 punti nel terzo, ma il periodo si è concluso con un vantaggio di 4 punti a favore dei Sixers. Poi, Phila, è rimasta in controllo fino alla fine del match, pareggiando la serie.

Dorian Finney-Smith è l’eroe di Gara 4 totalmente inaspettato tra Suns e Mavericks. Il 3&D ha realizzato otto tiri da 3 punti per dare a Dallas la vittoria per 111-101 in una partita che i ragazzi di Kidd hanno guidato dall’inizio alla fine. I texani hanno pareggiato la serie sul 2-2 prima di Gara 5 martedì a Phoenix. L’incontro è stato caratterizzato dall’uscita per 6 falli di Chris Paul ad inizio dell’ultimo quarto dopo soli 23 minuti di gioco dove ha siglato solo 5 punti, 5 rimbalzi e 7 assist. I Mavs hanno tirato 20/44 da 3 punti: per DFS sono arrivati 24 punti e 8 rimbalzi, Luka Doncic 26 punti, 7 rimbalzi, 11 assist e 4 recuperi. Jalen Brunson ha aggiunto 18 punti e la panchina ha risposto con David Bertans e Maxi Kleber rispettivamente con 12 e 11 punti. Devin Booker ha fatto quello che poteva con 35 punti e 7 assist.

